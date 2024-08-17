Минобразования: 143 вуза уже подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов

К пилотному проекту по внедрению государственных грантов присоединилось 143 учреждения высшего образования как государственной, так и частной формы собственности. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 15 августа 2024 года 143 государственные и частные учреждения из разных регионов Украины присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов, но перечень университетов постоянно обновляется и постепенно будет увеличиваться.

В ведомстве напомнили, что в этом году поступающие на контракт смогут получить государственный грант. Государственный грант - это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование за средства физических или юридических лиц, получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения. Получить заявление на грант можно сразу после успешного зачисления через е-кабинет абитуриента с 5 сентября по 31 октября 2024 года.

Подробнее об особенностях получения государственных грантов по ссылке.



Напомним

В апреле Верховная Рада приняла законопроект, который вводит систему грантов на получение высшего образования, что позволяет студентам получать государственное финансирование на обучение и свободно выбирать университеты, что имеет целью повысить качество образования через конкуренцию между университетами за абитуриентов.