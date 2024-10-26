Сумський аграрний університет проведе онлайн-презентацію для абітурієнтів
Київ • УНН
СНАУ запрошує на онлайн-знайомство з університетом 26 жовтня об 11:00. Під час презентації розкажуть про спеціальності, міжнародні програми та грантові можливості для студентів.
Сумський національний аграрний університет запрошує усіх охочих познайомитися з університетом. Презентація університету пройде у соцмережах 26 жовтня об 11 годині. Про це УНН пише з посиланням на Фейсбук СНАУ.
Деталі
26 жовтня Сумський національний аграрний університет запрошує на "Знайомство зі СНАУ".
Кожен охочий має змогу познайомитись з нашим університетом за допомогою великого відео, у якому абітурієнти зможуть отримати відповіді на свої питання. Їх точно багато, тому ми підготували велику кількість важливої та актуальної інформації!
Під час презентації учасникам планують розповісти про переваги СНАУ, актуальні для ринку спеціальності, доступні студентам міжнародні програми та ґранти тощо.
Відвідати університет онлайн можна буде 26 жовтня об 11:00 за посиланням або у соціальних мережах СНАУ.
Керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів на Сумщині став студент аграрного університету10.10.24, 16:50 • 13559 переглядiв