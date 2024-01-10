Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз

Девять громад Сумской области, расположенных в приграничной зоне, страдали от обстрелов в течение суток. Всего в регионе было зафиксировано 74 взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает УНН.

Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации российские захватчики с утра совершили по пограничникам 21 обстрел. В частности:

Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская община: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (2 взрыва).

Краснопольская громада: россияне по территории громады ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва). Также состоялась атака БпЛА типа "Шахед", зафиксировано (2 взрыва). Миропольская громада: зафиксирован обстрел ПТУР (1 взрыв).

Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Свесская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов).

ПВО Сумщины: сбили "шахед"

Дополнительно

Ранее сообщалось, что армейцы рф всадили ударным дроном по одному из поселков в Краснопольской общине. Попали в местный дом культуры.