Сумська область: росіяни обстріляли регіон понад два десятки разів
Київ • УНН
Дев'ять громад у Сумській області України постраждали від 74 вибухів, спричинених російськими обстрілами та атаками безпілотників.
Дев’ять громад Сумської області, що розташовані у прикордонній зоні потерпали від обстрілів впродовж доби. Загалом у регіоні було зафіксовано 74 вибухи. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає УНН.
Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
Деталі
За даними Сумської обласної військової адміністрації російські загарбники від ранку здійснили по прикордонню 21 обстріл. Зокрема:
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (10 вибухів).
Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (2 вибухи).
Краснопільська громада: росіяни по території громади вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи). Також відбулася атака БпЛА типу "Шахед", зафіксовано (2 вибухи). Миропільська громада: зафіксовано обстріл ПТУР (1 вибух).
Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади (3 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).
Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).
Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).
Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів).
ППО Сумщини: збили "шахед"09.01.24, 22:53 • 103734 перегляди
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Раніше повідомлялось, що армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури.