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Сумська область: росіяни обстріляли регіон понад два десятки разів

Сумська область: росіяни обстріляли регіон понад два десятки разів

Київ • УНН

 • 83760 перегляди

Дев'ять громад у Сумській області України постраждали від 74 вибухів, спричинених російськими обстрілами та атаками безпілотників.

Дев’ять громад Сумської області, що розташовані у прикордонній зоні потерпали від обстрілів впродовж доби. Загалом у регіоні було зафіксовано 74 вибухи. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає УНН.

Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

За даними Сумської обласної військової адміністрації російські загарбники від ранку здійснили по прикордонню 21 обстріл. Зокрема:

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни по території громади вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи). Також відбулася атака БпЛА типу "Шахед", зафіксовано (2 вибухи). Миропільська громада: зафіксовано обстріл ПТУР (1 вибух).

Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів).

ППО Сумщини: збили "шахед"09.01.24, 22:53 • 103734 перегляди

Додатково

Раніше повідомлялось, що армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури.  

Тетяна Салганік

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