ППО Сумщини: збили "шахед"
Київ • УНН
ППО в Сумській області збила безпілотник "Шахед"; жителів закликали дослухатися до попереджень про повітряні нальоти.
У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Повідомили про це у Сумській ОВА, передає УНН.
У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
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Атакують ударними бпла Сумську область цього вечора росіяни не вперше. Раніше повідомлялось, що армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури.