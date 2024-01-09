ППО Сумщини: збили "шахед"

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Повідомили про це у Сумській ОВА, передає УНН.

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. – написали в ОВА.

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Атакують ударними бпла Сумську область цього вечора росіяни не вперше. Раніше повідомлялось, що армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури.