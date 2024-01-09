ПВО Сумщины: сбили "шахед"
Киев • УНН
ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Сообщили об этом в Сумской ОВА, передает УНН.
В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.
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Атакуют ударными бпла Сумскую область в этот вечер россияне не впервые. Ранее сообщалось, что армейцы рф вгатили ударным дроном по одному из поселков в Краснопольской общине. Попали в местный дом культуры.
ПВО Сумщины: сбили "шахед"
ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
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