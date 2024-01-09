ПВО Сумщины: сбили "шахед"

Эксклюзив
В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем
  •  139959 просмотра

В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  164741 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  126609 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  158715 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  181806 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  212494 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  214050 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  188609 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  162195 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  153435 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  144532 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  152552 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  220502 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  245691 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  211545 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
pvo-sumshchini-sbili-shakhed

ПВО Сумщины: сбили "шахед"

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 20:53  •  12343 просмотра

Read in English

ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.

В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Сообщили об этом в Сумской ОВА, передает УНН.

В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожен БпЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.

- написали в ОВА.

Дополнительно

Атакуют ударными бпла Сумскую область в этот вечер россияне не впервые. Ранее сообщалось, что армейцы рф вгатили ударным дроном по одному из поселков в Краснопольской общине. Попали в местный дом культуры.  

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ППО Сумщини: збили "шахед"
Sumy region air defense: a "Shahed" is shot down
Новости по теме

ПВО Сумщины: сбили "шахед"

ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.

Война •   •  12343 просмотра
ПВО Сумщины: сбили "шахед"

У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.

Новости Мира •   •  10403 просмотра
У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ

Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх

Российские войска обстреливают Сумы и Чернигов, но формирования ударных группировок противника не наблюдается; более 1000 противотанковых мин, установленных саперами.

Война •   •  14920 просмотра
Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх

Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр

Боевики АТЕШ проникли в ключевой российский центр предупреждения о ракетном нападении, получили секретную информацию и передали ее украинским войскам.

Война •   •  17541 просмотра
Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр

"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора

АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.

Экономика •   •  14942 просмотра
"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора

Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры

Российские беспилотники повредили дом культуры и жилые дома в Краснополье Сумской области. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  18425 просмотра
Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры

Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР

россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.

Война •   •  18994 просмотра
Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР

Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с послом Катара вопрос возвращения депортированных детей, военнопленных и гражданских лиц из россии. Катар помогает Украине в репатриации своих граждан.

Война •   •  22499 просмотра
Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев

Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.

Политика •   •  19291 просмотра
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп

Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.

Война •   •  19499 просмотра
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует