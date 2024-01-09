ПВО Сумщины: сбили "шахед"

Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.