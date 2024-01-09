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Дронова атака на Сумщині: бпла влучив у будинок культури в Краснопільській громаді

Дронова атака на Сумщині: бпла влучив у будинок культури в Краснопільській громаді

Київ • УНН

 • 30765 перегляди

Російські безпілотники пошкодили будинок культури та житлові будинки у Краснопіллі Сумської області. Про постраждалих не повідомляється.

Армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури.  Про чергову атаку на прикордонні повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.

Росіяни скерували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури.

– розповіли в ОВА.

Деталі

Через вечірню атаку прикордоння Сумщини також пошкоджені приватні житлові будинки. Зачепило й лінії електропередач.

Нині на місці прильоту працюють усі відповідні екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих до ОВА поки не надходило.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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