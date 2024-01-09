Дронова атака на Сумщині: бпла влучив у будинок культури в Краснопільській громаді
Київ • УНН
Російські безпілотники пошкодили будинок культури та житлові будинки у Краснопіллі Сумської області. Про постраждалих не повідомляється.
Армійці рф вгатили ударним дроном по одному із селищ у Краснопільській громаді. Поцілили в місцевий будинок культури. Про чергову атаку на прикордонні повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.
Росіяни скерували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури.
Деталі
Через вечірню атаку прикордоння Сумщини також пошкоджені приватні житлові будинки. Зачепило й лінії електропередач.
Нині на місці прильоту працюють усі відповідні екстрені служби.
Інформація щодо постраждалих до ОВА поки не надходило.