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dronovaya-ataka-na-sumshchine-bpla-popal-v-dom-kulturi-v-krasnopolskoi-gromade

Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 19:49  •  8478 просмотра

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Российские беспилотники повредили дом культуры и жилые дома в Краснополье Сумской области. О пострадавших не сообщается.

Армейцы рф вгатили ударным дроном по одному из поселков в Краснопольской громаде. Попали в местный дом культуры.  Об очередной атаке на пограничные сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

Россияне направили два БпЛА типа "Шахед" в поселок Краснопольской громады. Попали в местный Дом культуры.

- рассказали в ОВА.

Детали

Из-за вечерней атаки приграничья Сумщины также повреждены частные жилые дома. Задело и линии электропередач.

Сейчас на месте прилета работают все соответствующие экстренные службы.

Информация о пострадавших в ОВА пока не поступала.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Дронова атака на Сумщині: бпла влучив у будинок культури в Краснопільській громаді
Drone attack in Sumy region: a UAV hit a house of culture in Krasnopilska community
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Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры

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