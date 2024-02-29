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Сумщина: армейцы рф совершили 27 обстрелов приграничья, есть травмированный

Сумщина: армейцы рф совершили 27 обстрелов приграничья, есть травмированный

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:39  •  3294 просмотра

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Российская армия обстреляла в четверг 10 общин в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив склады.

Армейцы рф обстреляли из артиллерии Ворожбянскую общину на Сумщине. Из-за чего был травмирован мирный житель. Оккупанты попали в складские помещения производственного предприятия. Они вспыхнули. По факту этого обстрела прокуратура уже начала расследование, передает УНН.

По данным следствия, 29 февраля 2024 года около 14:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Ворожба Сумского района.

- сообщили в прокуратуре.

Детали

В результате этого обстрела 42-летний мужчина попал с ранением в больницу. Отмечается, что из-за атаки в регионе повреждено складское помещение одного из местных предприятий и хозяйственные постройки местных жителей.

Под процессуальным руководством Сумской  окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнительно

Всего по данным Сумской ОВА в течение дня россияне 27 раз обстреляли приграничье региона. Под вражеским огнем оказались жители десяти общин. Совокупно в области прозвучало в четверг 157 взрывов.

Из минометов враг бил по Хотинской, Великописаревской и Белопольской громадах.

На жителей Краснополья и Середино-Буды россияне направили в дополнение к минометам еще и огонь из ствольной артиллерии.

А по Дружбовской громаде захватчики ударили из РСЗО.

Досталось и жителям Юнаковской громады. Там оккупанты дважды сбросили ВОГи с БпЛА и нанесли удары из РСЗО, артиллерии, БпЛА типа "Ланцет" и миномета.

Жители Зноб-Новгородской и Шалыгинской ОТГ также страдали от российских атак из ствольной артиллерии.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
sumyСумы
Сумщина: армійці рф здійснили 27 обстрілів прикордоння, є травмований
Sumy region: Russian army fired 27 times at the border, one person injured
Новости по теме

Сумщина: армейцы рф совершили 27 обстрелов приграничья, есть травмированный

Российская армия обстреляла в четверг 10 общин в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив склады.

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