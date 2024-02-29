Сумщина: армійці рф здійснили 27 обстрілів прикордоння, є травмований
Київ • УНН
Російська армія обстріляла у четвер 10 громад у Сумській області, поранивши одну цивільну особу та пошкодивши склади.
Армійці рф обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду на Сумщині. Через що був травмований мирний мешканець. Окупанти поцілили у складських приміщень виробничого підприємства. Вони спалахнули. За фактом цього обстрілу прокуратура вже розпочала розслідування, передає УНН.
За даними слідства, 29 лютого 2024 року близько 14:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру м. Ворожба Сумського району.
Деталі
Внаслідок цього обстрілу 42-річний чоловік потрапив із пораненням до лікарні. Зазначається, що через атаку в регіоні пошкоджене складське приміщення одного з місцевих підприємств та господарські споруди місцевих жителів.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Додатково
Загалом за даними Сумської ОВА протягом дня росіяни 27 разів обстріляли прикордоння регіону. Під ворожим вогнем опинились мешканці десяти громад. Сукупно в області пролунало у четвер 157 вибухів.
З мінометів ворог бив по Хотінській, Великописарівській та Білопільській громадах.
На мешканців Краснопілля й Середино-Буди росіяни спрямували на додачу до мінометів ще й вогонь зі ствольної артилерії.
А по Дружбівській громаді загарбники вдарили з РСЗВ.
Дісталось і мешканцям Юнаківської громади. Там окупанти двічі скинули ВОГи з БпЛА та завдали ударів з РСЗВ, артилерії, БпЛА типу "Ланцет" та міномету.
Жителі Зноб-Новгородської й Шалигинської ОТГ також потерпали від російських атак зі ствольної артилерії.