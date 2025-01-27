Сумы подверглись ночной атаке рф дронами, в громаде повреждены инфраструктурные объекты
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумы и село Песчаное беспилотниками, повредив нежилое помещение и инфраструктуру. Украинские силы ПВО сбили 7 «Шахедов» над Сумской областью, пострадавших нет.
Российские войска ночью атаковали Сумы и село в Сумской громаде, повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью враг атаковал БпЛА Сумскую громаду. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы
Как отмечается, сегодня, 27 января, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 7 вражеских "Шахедов".
Всего ночью и утром, как указано, россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская и Сумская общины.
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