Сумы подверглись ночной атаке рф дронами, в громаде повреждены инфраструктурные объекты

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Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 1012 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 113956 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 193628 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 197301 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 273167 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 160177 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 132142 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 124849 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144840 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 147430 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумы подверглись ночной атаке рф дронами, в громаде повреждены инфраструктурные объекты

Сумы подверглись ночной атаке рф дронами, в громаде повреждены инфраструктурные объекты

Киев  •  УНН

 • 9557 просмотра

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Российские войска атаковали Сумы и село Песчаное беспилотниками, повредив нежилое помещение и инфраструктуру. Украинские силы ПВО сбили 7 «Шахедов» над Сумской областью, пострадавших нет.

Российские войска ночью атаковали Сумы и село в Сумской громаде, повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью враг атаковал БпЛА Сумскую громаду. В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы

- сообщили в ОВА.

Как отмечается, сегодня, 27 января, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 7 вражеских "Шахедов".

Всего ночью и утром, как указано, россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская и Сумская общины.

В Днепропетровской области из-за атаки рф повреждена инфраструктура и дома: показали последствия27.01.25, 08:54 • 9834 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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