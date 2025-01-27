Суми зазнали нічної атаки рф дронами, у громаді пошкоджено інфраструктурні об'єкти

Російські війська вночі атакували Суми та село в Сумській громаді, пошкоджено нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих немає. На місцях вибухів працюють відповідні служби - повідомили в ОВА.

Як зазначається, сьогодні, 27 січня, у небі над Сумщиною зенітники збили 7 ворожих "Шахедів".

Загалом уночі та зранку, як вказано, росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади.

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