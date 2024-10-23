Сухо и тепло: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 23 октября ожидается сухая погода с температурой ночью 2-7°, днем 11-16°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.
В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой 11-19° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 октября без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, на побережье Черного моря до 10°; днем 11-16°, в южной части 14-19°.
Прогноз погоды по Киевской области
Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. По Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.