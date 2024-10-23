Сухо та тепло: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 23 жовтня очікується суха погода з температурою вночі 2-7°, вдень 11-16°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У Києві вночі 5-7°, вдень 12-14°.
В Україні сьогодні очікується суха погода з температурою 11-19° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 жовтня без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 10°; вдень 11-16°, у південній частині 14-19°.
Прогноз погоди по Київській області
Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°. По Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.