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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сухая и солнечная погода ожидается на Киевщине на этой неделе

Сухая и солнечная погода ожидается на Киевщине на этой неделе

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 02:11  •  1348 просмотра

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Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что будет способствовать формированию сухой и солнечной погоды. Дневные температуры ожидаются в пределах +11..+15 градусов, ночные - около +5 градусов с середины недели.

Киевщина ожидает сухую и солнечную погоду на этой неделе. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В течение этой недели Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что будет способствовать формированию сухой и преимущественно солнечной погоды. Безоблачное небо позволит прогреться приземному слою воздуха, в результате чего дневные максимумы ожидаются в пределах +11- +15 градусов.

В ночные часы, начиная с середины недели, температура станет более стабильной, колеблясь на уровне +5 градусов.

Для получения более детальной информации о погодных условиях можно обращаться к ресурсам Украинского гидрометеорологического центра.

Завтра на Киевщине ожидается теплая погода и небольшая облачность22 сентября 2024, 13:11 • 19273 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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