Сухая и солнечная погода ожидается на Киевщине на этой неделе
Киев • УНН
Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что будет способствовать формированию сухой и солнечной погоды. Дневные температуры ожидаются в пределах +11..+15 градусов, ночные - около +5 градусов с середины недели.
Киевщина ожидает сухую и солнечную погоду на этой неделе. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
В течение этой недели Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что будет способствовать формированию сухой и преимущественно солнечной погоды. Безоблачное небо позволит прогреться приземному слою воздуха, в результате чего дневные максимумы ожидаются в пределах +11- +15 градусов.
В ночные часы, начиная с середины недели, температура станет более стабильной, колеблясь на уровне +5 градусов.
Для получения более детальной информации о погодных условиях можно обращаться к ресурсам Украинского гидрометеорологического центра.
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