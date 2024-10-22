Сухая и солнечная погода ожидается на Киевщине на этой неделе

Киевщина ожидает сухую и солнечную погоду на этой неделе. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В течение этой недели Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что будет способствовать формированию сухой и преимущественно солнечной погоды. Безоблачное небо позволит прогреться приземному слою воздуха, в результате чего дневные максимумы ожидаются в пределах +11- +15 градусов.

В ночные часы, начиная с середины недели, температура станет более стабильной, колеблясь на уровне +5 градусов.

Для получения более детальной информации о погодных условиях можно обращаться к ресурсам Украинского гидрометеорологического центра.

Завтра на Киевщине ожидается теплая погода и небольшая облачность