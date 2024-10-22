Суха та сонячна погода очікується на Київщині цього тижня
Київ • УНН
Київщина перебуватиме під впливом поля високого тиску, що сприятиме формуванню сухої та сонячної погоди. Денні температури очікуються в межах +11..+15 градусів, нічні - близько +5 градусів з середини тижня.
Київщина очікує на суху та сонячну погоду цього тижня. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Протягом цього тижня Київщина перебуватиме під впливом поля високого тиску, що сприятиме формуванню сухої та переважно сонячної погоди. Безхмарне небо дозволить прогрітися приземному шару повітря, внаслідок чого денні максимуми очікуються в межах +11- +15 градусів.
У нічні години, починаючи з середини тижня, температура стане більш стабільною, коливаючись на рівні +5 градусів.
Для отримання більш детальної інформації про погодні умови можна звертатися до ресурсів Українського гідрометеорологічного центру.
Завтра на Київщині очікується тепла погода та невелика хмарність22.09.24, 16:11 • 19570 переглядiв