Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 5658 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 18988 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 14665 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 15981 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 17168 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 21766 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 45356 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 57885 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 40489 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33411 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов23 января, 00:19 • 24515 просмотра
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo04:26 • 11389 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей04:36 • 12449 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 34736 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 23676 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 18988 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 37529 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 41471 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 52736 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 43998 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Давос
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 19109 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 36014 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 31814 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 58197 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 74704 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Американский судья Ричард Леон поставил под сомнение законность строительства бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов. Он вынесет решение по судебному приказу, который может остановить строительные работы.

Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent

Американский судья выразил серьезные сомнения относительно законности планов администрации президента Дональда Трампа построить в Белом доме бальный зал стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Запланированный объект площадью 90 000 квадратных футов должен быть построен на месте недавно снесенного Восточного крыла.

Во время слушания по иску, поданному Национальным фондом исторического наследия, окружной судья США Ричард Леон выразил серьезные предостережения.

Он поставил под сомнение, имеет ли президент Трамп законные полномочия сносить Восточное крыло и строить на его месте бальный зал без явного надзора или разрешения Конгресса США.

Также судья отметил, что в ближайшие недели вынесет решение по запросу Национального фонда о предварительном судебном приказе, который имеет целью остановить строительные работы.

Контекст

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме, который финансируется из частных источников. 

Американский лидер заявил, что планирует назвать новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов в свою честь.

Глава Белого дома нанял новую архитектурную фирму Shalom Baranes Associates для надзора за дизайном его нового бального зала. Это произошло после разногласий с первоначальным дизайнером McCrery Architects относительно размера и сроков проекта.

Впоследствии Национальный траст США по охране исторического наследия подал в суд на Дональда Трампа из-за строительства бального зала в Белом доме.

Напомним

Администрация Дональда Трампа пытается ускорить процесс рассмотрения проекта бального зала Белого дома, чтобы получить окончательное одобрение уже в начале марта.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты