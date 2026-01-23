Судья США выразил сомнения в законности строительства бального зала Трампа - The Independent

Американский судья выразил серьезные сомнения относительно законности планов администрации президента Дональда Трампа построить в Белом доме бальный зал стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Запланированный объект площадью 90 000 квадратных футов должен быть построен на месте недавно снесенного Восточного крыла.

Во время слушания по иску, поданному Национальным фондом исторического наследия, окружной судья США Ричард Леон выразил серьезные предостережения.

Он поставил под сомнение, имеет ли президент Трамп законные полномочия сносить Восточное крыло и строить на его месте бальный зал без явного надзора или разрешения Конгресса США.

Также судья отметил, что в ближайшие недели вынесет решение по запросу Национального фонда о предварительном судебном приказе, который имеет целью остановить строительные работы.

Контекст

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме, который финансируется из частных источников.

Американский лидер заявил, что планирует назвать новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов в свою честь.

Глава Белого дома нанял новую архитектурную фирму Shalom Baranes Associates для надзора за дизайном его нового бального зала. Это произошло после разногласий с первоначальным дизайнером McCrery Architects относительно размера и сроков проекта.

Впоследствии Национальный траст США по охране исторического наследия подал в суд на Дональда Трампа из-за строительства бального зала в Белом доме.

Напомним

Администрация Дональда Трампа пытается ускорить процесс рассмотрения проекта бального зала Белого дома, чтобы получить окончательное одобрение уже в начале марта.