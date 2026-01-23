Суддя США висловив сумніви щодо законності будівництва бальної зали Трампа - The Independent

$43.170.01
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 22649 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 16564 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 17862 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 18748 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 22496 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 46152 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 58305 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 40654 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33515 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo04:26 • 13457 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 14507 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 38268 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 25831 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 10981 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 22649 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 39252 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 43128 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 54335 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 45560 перегляди
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 20024 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 36837 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 32564 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 59261 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 75376 перегляди
Суддя США висловив сумніви щодо законності будівництва бальної зали Трампа - The Independent

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Американський суддя Річард Леон поставив під сумнів законність будівництва бальної зали в Білому домі вартістю 400 мільйонів доларів. Він винесе рішення щодо судового наказу, який може зупинити будівельні роботи.

Суддя США висловив сумніви щодо законності будівництва бальної зали Трампа - The Independent

Американський суддя висловив серйозні сумніви щодо законності планів адміністрації президента Дональда Трампа збудувати в Білому домі бальний зал вартістю 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Запланований об'єкт площею 90 000 квадратних футів має бути збудований на місці нещодавно знесеного Східного крила.

Під час слухання щодо позову, поданого Національним фондом історичної спадщини, окружний суддя США Річард Леон висловив серйозні застереження.

Він поставив під сумнів, чи має президент Трамп законні повноваження зносити Східне крило і будувати на його місці бальну залу без явного нагляду або дозволу Конгресу США.

Також суддя зазначив, що найближчими тижнями винесе рішення щодо запиту Національного фонду про попередній судовий наказ, який має на меті зупинити будівельні роботи.

Контекст

У жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі, який фінансується з приватних джерел. 

Американський лідер заявив, що планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь.

Глава Білого дому найняв нову архітектурну фірму Shalom Baranes Associates для нагляду за дизайном його нової бальної зали. Це сталося після розбіжностей з початковим дизайнером McCrery Architects щодо розміру та термінів проєкту.

Згодом Національний траст США з охорони історичної спадщини подав до суду на Дональда Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа намагається прискорити процес розгляду проєкту бальної зали Білого дому, щоб отримати остаточне схвалення вже на початку березня.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Нерухомість
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки