Суддя США висловив сумніви щодо законності будівництва бальної зали Трампа - The Independent

Американський суддя висловив серйозні сумніви щодо законності планів адміністрації президента Дональда Трампа збудувати в Білому домі бальний зал вартістю 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Запланований об'єкт площею 90 000 квадратних футів має бути збудований на місці нещодавно знесеного Східного крила.

Під час слухання щодо позову, поданого Національним фондом історичної спадщини, окружний суддя США Річард Леон висловив серйозні застереження.

Він поставив під сумнів, чи має президент Трамп законні повноваження зносити Східне крило і будувати на його місці бальну залу без явного нагляду або дозволу Конгресу США.

Також суддя зазначив, що найближчими тижнями винесе рішення щодо запиту Національного фонду про попередній судовий наказ, який має на меті зупинити будівельні роботи.

Контекст

У жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі, який фінансується з приватних джерел.

Американський лідер заявив, що планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь.

Глава Білого дому найняв нову архітектурну фірму Shalom Baranes Associates для нагляду за дизайном його нової бальної зали. Це сталося після розбіжностей з початковим дизайнером McCrery Architects щодо розміру та термінів проєкту.

Згодом Національний траст США з охорони історичної спадщини подав до суду на Дональда Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа намагається прискорити процес розгляду проєкту бальної зали Білого дому, щоб отримати остаточне схвалення вже на початку березня.