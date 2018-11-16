Будут судить подростка, который распылил газ в лицо двум женщинам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. 16-летнему хулигану, который ради развлечения распылил в лицо двум женщинам слезоточивый газ, сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении 16-летнему юноше, который по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, и с целью самоутвердиться путем унижения других лиц, ради развлечения распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам”, — говорится в сообщении.
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Напомним, происшествие произошло средь бела дня 14 ноября 2018 года в переулке Квитневый в Подольском районе столицы. 16-летний парень подходил к женщинам на улице и распылял им в лицо слезоточивый газ. При этом свои действия хулиган еще и снимал на мобильный телефон. Его младшие товарищи, которые находились вместе с ним, тоже снимали на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.
От действий хулигана пострадало две женщины в возрасте 59 и 62 года.
В настоящее время несовершеннолетнего задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям его товарищей.
Отметим, что проблема подросткового насилия в Украине как никогда актуальна.
Как сообщал УНН, за жестокое избиение школьницы в Одессе будут судить двух несовершеннолетних.