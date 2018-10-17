За жестокое избиение школьницы в Одессе будут судить двух несовершеннолетних

"Прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 направили в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в совершении хулиганских действий с избиением и издевательством над 15-летней девушкой. Двум подозреваемым 17 и 14 лет", – отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера еще к двум 13-летним участникам издевательств, не достигших возраста уголовной ответственности.

"В ходе расследования правоохранители установили еще один факт противоправных действий, совершенных указанной 17-летней студенткой, а именно избиение другой девочки-школьницы", – отметили в прокуратуре.

Напомним, в июле этого года группа школьников, среди которых была и 17-летняя студентка, напали на школьницу. Избиение они снимали на мобильный телефон, а весь процесс показательного издевательства и демонстрации своего превосходства сопровождался руганью и происходил в присутствии малолетних "зрителей". Девочку таскали за волосы, били руками и ногами по телу и голове.