В Одесі група школярів побила однокласницю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Одесі група підлітків 13-14 років побила школярку, поліція розпочала перевірку. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.
"Встановлено, що учасники події – знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу вчились в одній зі шкіл Малиновського району міста. Також з’ясовано, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої. Спочатку дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з повідомленням, батьки усіх правопорушниць притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Також на відео вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, на Сумщині п’яний школяр побив однолітку цеглиною.