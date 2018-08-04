В Одессе группа школьников избила одноклассницу

"Установлено, что участники события - знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Также установлено, что причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а впоследствии, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, родители всех правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Также на видео усматриваются признаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Сумской области пьяный школьник избил ровесницу кирпичом.