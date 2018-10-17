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За жорстоке побиття школярки в Одесі судитимуть двох неповнолітніх

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох неповнолітніх підозрюваних у вчиненні хуліганських дій з побиттям та знущанням над 15-річною дівчиною. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.

"Прокурори Одеської місцевої прокуратури №2 скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у вчиненні хуліганських дій з побиттям та знущанням над 15-річною дівчиною. Двом підозрюваним 17 та 14 років", – зазначили у прокуратурі.

Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру ще до двох 13-річних учасників знущань, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

"Під час розслідування правоохоронці встановили ще один факт протиправних дій, вчинених вказаною 17-річною студенткою, а саме побиття іншої дівчинки-школярки", – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у липні цього року група школярів, серед яких була і 17-річна студентка, напали на школярку. Побиття вони знімали на мобільний телефон, а весь процес показового знущання та демонстрації своєї переваги супроводжувався лайкою та відбувався у присутності малолітніх "глядачів". Дівчинку тягали за волосся, били руками та ногами по тілу та голові.

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