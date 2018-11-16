Судитимуть підлітка, який розпилив газ в обличчя двом жінкам

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 16-річному хулігану, який заради розваги розпилив в обличчя двох жінок сльозогінний газ, повідомлено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.