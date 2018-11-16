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Судитимуть підлітка, який розпилив газ в обличчя двом жінкам

Судитимуть підлітка, який розпилив газ в обличчя двом жінкам

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. 16-річному хулігану, який заради розваги розпилив в обличчя двох жінок сльозогінний газ, повідомлено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва на сторінці у Facebook, передає УНН. 

“Київська місцева прокуратура № 7 повідомила про підозру 16-річному юнаку, який з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, та з метою самоствердитись шляхом приниження інших осіб, заради розваги розпилив сльозогінний газ в обличчя двом жінкам”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, подія сталася серед білого дня 14 листопада 2018 року на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. 16-річний парубок підходив до жінок на вулиці та розпилював їм в обличчя сльозогінний газ. При цьому свої дії хуліган ще й знімав на мобільний телефон. Його молодші товариші, котрі перебували разом з ним, теж знімали на відео, щоб потім викласти ці записи у соціальні мережі.

Від дій хулігана постраждало дві жінки віком 59 та 62 роки.

На даний час неповнолітнього затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

У ході слідства буде також надано правову оцінку діям його товаришів.

Зазначимо, що проблема підліткового насильства в Україні як ніколи є актуальною.

Як повідомляв УНН, За жорстоке побиття школярки в Одесі судитимуть двох неповнолітніх.

Українські Національні Новини

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