"Людина-павук" піде під суд за серію пограбувань у Києві

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Зловмиснику, який у масці “спайдермена” вчиняв розбійні напади у Києві на кредитні установи, оголошено про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 35-річному мешканцю столиці за фактом вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства”, — йдеться у повідомленні.

Так, з початку березня 2018 року було скоєно низку розбійних нападів на різні кредитні установи. Заходячи до приміщень, зловмисник одягав дитячі маскарадні маски “Людини-павука”, “Бетмена” та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, вимагав надати усі гроші, які знаходилися у касі. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими нападами, становить близько 32 тис. грн.

За результатами слідчих (розшукових) заходів зловмисника вдалося встановити та затримати. На даний час установлена його причетність до 3 розбійних нападів.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у інше приміщення) КК України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Раніше у коробці із муляжем вибухівки знайшли карту Джокер.

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