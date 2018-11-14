У Києві троє підлітків розпилювали в обличчя перехожим жінкам газ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Троє підлітків у Подільському районі Києві бризкали в обличчя перехожим жінкам сльозогінний газ та знімали це на відеокамеру. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.
"Подія трапилася у провулку Квітневому Подільського району столиці. Найстарший підліток підходив до жінок та застосовував газовий балончик, а його друзі знімали це на відео. Наряд патрульної поліції зупинив правопорушників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, затримані - місцеві мешканці, 2005, 2003 та 2001 років народження. Зараз у них відбирають пояснення. Вирішується питання щодо затримання 16-річного учасника, який безпосередньо застосовував до потерпілих спецзасіб, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, в одному з навчальних закладів міста Тараща (Київська область) 15-річний хлопець розпилив перцевий газ, внаслідок чого дев’ятеро школярів доправили до місцевої лікарні.