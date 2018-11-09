Підліток розпилив газ у школі на Київщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В одному з навчальних закладів міста Тараща (Київська область) 15-річний хлопець розпилив перцевий газ, внаслідок чого дев’ятеро школярів доправили до місцевої лікарні. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
“В Таращі на Київщині, 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий. В результаті — 30 школярів були евакуйовані, дев’ятеро з них доправили до місцевої лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники ДСНС, лікарі надають невідкладну допомогу”, — йдеться у повідомлені.
У прес-службі додали, що наразі з підлітком спілкуються поліцейські та з’ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо так вчинив. Попередньо встановлено, що вилучений балончик знаходиться у вільному продажу.
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Найближчим часом події буде надано відповідну кваліфікацію.
Нагадаємо, у результаті розпилення газу із балончика у школі у Запоріжжі 28 дітей звернулися до лікарні.