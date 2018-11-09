Подросток распылил газ в школе в Киевской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ, в результате чего девять школьников доставили в местную больницу. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
"В Тараще Киевской области, 15-летний парень распылил в школе перцовый. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГоСЧС, врачи оказывают неотложную помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находится в свободной продаже.
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В ближайшее время события будет предоставлено соответствующую квалификацию.
Напомним, в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу.