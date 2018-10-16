У запорізькій школі підліток розпилив газовий балончик
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Один із учнів застосував газовий балончик у школі у Шевченківському районі Запоріжжя, через що з навчального закладу евакуювали 353 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"16 жовтня о 9:35 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги, що в навчальному закладі у Шевченківському районі Запоріжжя розпилили газовий балончик. Негайно було проведено евакуацію 353 осіб. Поліцейські, які прибули на місце, встановили особу правопорушниці 2004 року народження", – йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої. Поліція буде клопотати щодо відрахування підлітка з навчального закладу. На місці події працюють лікарі "швидкої допомоги". Вони перевіряють стан здоров’я школярів.
Нагадаємо, наприкінці вересня в одній зі шкіл Запоріжжя, а саме у їдальні, розпилили газ із балончика. У результаті 28 дітей звернулися до лікарні.