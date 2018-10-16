У запорізькій школі підліток розпилив газовий балончик

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Один із учнів застосував газовий балончик у школі у Шевченківському районі Запоріжжя, через що з навчального закладу евакуювали 353 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.