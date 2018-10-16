В запорожской школе подросток распылил газовый баллончик

"16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи, что в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 года рождения", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней. Полиция будет ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения. На месте происшествия работают врачи "скорой помощи". Они проверяют состояние здоровья школьников.

Напомним, в конце сентября в одной из школ Запорожья, а именно в столовой, распылили газ из баллончика. В результате 28 детей обратились в больницу.



