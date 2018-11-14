В Киеве трое подростков распыляли в лицо прохожим женщинам газ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106120 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144437 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136449 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128235 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171123 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118088 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве трое подростков распыляли в лицо прохожим женщинам газ

В Киеве трое подростков распыляли в лицо прохожим женщинам газ

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Трое подростков в Подольском районе Киева брызгали в лицо прохожим женщинам слезоточивый газ и снимали это на видеокамеру. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, передает УНН.

"Происшествие случилось в переулке Квитневом Подольского района столицы. Самый старший подросток подходил к женщинам и применял газовый баллончик, а его друзья снимали это на видео. Наряд патрульной полиции остановил правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, задержанные - местные жители, 2005, 2003 и 2001 годов рождения. Сейчас у них собирают объяснения. Решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ, в результате чего девять школьников доставили в местную больницу.

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