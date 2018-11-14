В Киеве трое подростков распыляли в лицо прохожим женщинам газ

"Происшествие случилось в переулке Квитневом Подольского района столицы. Самый старший подросток подходил к женщинам и применял газовый баллончик, а его друзья снимали это на видео. Наряд патрульной полиции остановил правонарушителей", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, задержанные - местные жители, 2005, 2003 и 2001 годов рождения. Сейчас у них собирают объяснения. Решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



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Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.



Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ, в результате чего девять школьников доставили в местную больницу.