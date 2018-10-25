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Суд уже избрал меры 5 подозреваемым по делу "Ощадбанка"

Суд уже избрал меры 5 подозреваемым по делу "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меры для пяти из десяти подозреваемым в хищении средств ПАО "Ощадбанк". Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

По словам Холодницкого, сегодня в Соломенском районном суде города Киева рассматриваются ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в производстве о хищении средств "Ощадбанка".

"По состоянию на 16:00 уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым:

- заместителю председателя правления Банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн ​​грн;
- работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн;
- руководителю ЧАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;
- 2 работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн и 550 тыс. грн", - сообщил он.

Руководитель САП также добавил, что после завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер.

Как сообщал УНН, сегодня Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ПАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой.

Ранее НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Позже стало известно, что в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

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