Суд вже обрав запобіжні заходи 5 підозрюваним у справі “Ощадбанку”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для п’ятьох з десяти підозрюваним у розкраданні коштів ПАТ “Ощадбанк”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
За словами Холодницького, сьогодні у Солом‘янському районному суді міста Києва розглядаються клопотання прокурорів про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у провадженні щодо розкрадання коштів “Ощадбанку”.
“Станом на 16:00 уже обрано запобіжні заходи наступним підозрюваним:
— заступникові голови правління Банку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн грн;
— працівникові Департаменту корпоративного бізнесу Банку — тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн;
— керівникові ПрАТ "Креатив" — тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 млн грн;
— 2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" — тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 млн та 550 тис. грн”, — повідомив він.
Керівник САП також додав, що після завершення розгляду всіх клопотань прокурорами буде вирішено питання про необхідність і доцільність апеляційного оскарження вказаних запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, сьогодні Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової.
Раніше НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.