Названі прізвища осіб, причетних до розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку"

“Згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Національне антикорупційне бюро розслідує заволодіння коштами державного банку, організоване народним депутатом Станіславом Березкіним”, — говориться у повідомленні.

В "Ощадбанку" зазначили, що протягом останніх чотирьох років банк регулярно проходить перевірки міжнародних аудиторів та регулятора.

"У цьому контексті маємо відзначити, що за результатами останньої перевірки регулятором заходів впливу до банку та його співробітників застосовано не було”, — наголосили у прес-службі банку.

Крім того, з 2015 року "Ощадбанк" проводить претензійно-позовну роботу щодо повернення боргів групи “Креатив”.

У банку також зазначили, що загалом фінансовою установою подано до судів загальної юрисдикції 23 позовні заяви про стягнення заборгованості з групи компаній “Креатив” та їх поручителів — фізичних осіб Березкіна М.С. (син нардепа С.Березкіна — ред.) та Давидова Ю.Г. У результаті таких дій банком отримано 11 судових рішення про стягнення заборгованості з боржників та поручителів на користь “Ощадбанку” на загальну суму 212,7 млн дол., 12,7 млн євро та 255 млн грн.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол. США державного АТ “Ощадбанк”.

За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ “Креатив”, у змові з посадовими особами АТ “Ощадбанк” підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники “Креативу” вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.