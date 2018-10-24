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Названы фамилии лиц, причастных к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка"

Названы фамилии лиц, причастных к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. К хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка", передает УНН.

“Согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами государственного банка, организованное народным депутатом Станиславом Березкиным”, — говорится в сообщении.

В “Ощадбанке” отметили, что в течение последних четырех лет банк регулярно проходит проверки международных аудиторов и регулятора.

“В этом контексте должны отметить, что по результатам последней проверки регулятором мер воздействия к банку и его сотрудников применено не было”, — отметили в пресс-службе банка.

Кроме того, с 2015 года “Ощадбанк” проводит претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы “Креатив”.

В банке также отметили, что всего финансовым учреждением подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности из группы компаний “Креатив” и их поручителей — физических лиц Березкина М.С. (сын нардепа С.Березкина — ред.) и Давыдова Ю.Г. В результате таких действий банком получено 11 судебных решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу “Ощадбанка” на общую сумму 212,7 млн долл., 12,7 млн евро и 255 млн грн.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долл. США государственного АО “Ощадбанк”.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО “Креатив”, в сговоре с должностными лицами АО “Ощадбанк” подделали документы с целью получения в госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы “Креатива” вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

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