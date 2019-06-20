Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с главой правления Зурабом Аласанией. Об этом сам Аласания сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - цитирует решение суда Аласания.
Как сообщал УНН, в конце января Наблюдательный совет "UA: Общественное" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НОТУ Зураб Аласания.
После этого, в начале мая, Аласания ушел в отпуск, тем самым, остался на своем посту.
Напомним, 4 мая 2017 Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины подписал контракт с избранным председателем правления Зураб Аласания.