Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - цитирует решение суда Аласания.

Как сообщал УНН, в конце января Наблюдательный совет "UA: Общественное" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НОТУ Зураб Аласания.

После этого, в начале мая, Аласания ушел в отпуск, тем самым, остался на своем посту.

Напомним, 4 мая 2017 Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины подписал контракт с избранным председателем правления Зураб Аласания.