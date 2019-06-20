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Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про дострокове розірвання контракту з очільником правління Зурабом Аласанією. Про це сам Аласанія повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії

“Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати”, — цитує рішення суду Аласанія.

Як повідомляв УНН, наприкінці січня Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

Після цього, на початку травня, Аласанія пішов у відпустку, тим самим, залишився на своїй посаді.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підписала контракт із обраним головою правління Зурабом Аласанією.

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