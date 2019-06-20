Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про дострокове розірвання контракту з очільником правління Зурабом Аласанією. Про це сам Аласанія повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати”, — цитує рішення суду Аласанія.
Як повідомляв УНН, наприкінці січня Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.
Після цього, на початку травня, Аласанія пішов у відпустку, тим самим, залишився на своїй посаді.
Нагадаємо, 4 травня 2017 року Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підписала контракт із обраним головою правління Зурабом Аласанією.