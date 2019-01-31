Аласанію відсторонили від керівництва "UA: Суспільне"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Про це повідомила заступник голови Наглядової ради "UA: Суспільне" Світлана Остапа у Facebook, передає УНН.
“... Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти”, — написала Остапа.
Причини звільнення Аласанії не вказані.
Нагадаємо, 4 травня 2017 року Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підписала контракт із обраним головою правління Зурабом Аласанією.