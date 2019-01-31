Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с главой правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией. Об этом сообщила заместитель председателя Наблюдательного совета "UA: Суспільне" Светлана Остапа в Facebook, передает УНН.
"... Наблюдательный совет Суспільного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с главой правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - написала Остапа.
Причины увольнения Аласании не указаны.
Напомним, 4 мая 2017 года Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины подписала контракт с избранным председателем правления Зурабом Аласанией.