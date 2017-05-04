НСТУ підписала контракт із З.Аласанією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підписала контракт із обраним головою правління Зурабом Аласанією, передає кореспондент УНН.
“Нами пророблено цей контракт. Були юристи з обох сторін, ми все обговорювали, по кожному пункту проходилися... дійшли згоди”, — розповів З.Аласанія.
Він наголосив, що одним з перших кроків буде введення в компанію електронного урядування.
“Ми вже почали перемовини з людьми, які цим займаються”, — сказав З.Аласанія.
Також під час підписання контракту повідомили, щовперше в Україні підписує контракт керівник Телерадіокомпанії, яка була державна не з Кабміном, а саме з Наглядовою радою.
З.Аласанія вступить в повноваження 13 травня.
Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада суспільного мовлення обрала Голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), ним став Зураб Аласанія.