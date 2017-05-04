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НСТУ підписала контракт із З.Аласанією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України підписала контракт із обраним головою правління Зурабом Аласанією, передає кореспондент УНН.

НСТУ підписала контракт із З.Аласанією

“Нами пророблено цей контракт. Були юристи з обох сторін, ми все обговорювали, по кожному пункту проходилися... дійшли згоди”, — розповів З.Аласанія.

Він наголосив, що одним з перших кроків буде введення в компанію електронного урядування.

“Ми вже почали перемовини з людьми, які цим займаються”, — сказав З.Аласанія.

Також під час підписання контракту повідомили, щовперше в Україні підписує контракт керівник Телерадіокомпанії, яка була державна не з Кабміном, а саме з Наглядовою радою.

З.Аласанія вступить в повноваження 13 травня.

Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада суспільного мовлення обрала Голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), ним став Зураб Аласанія.

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