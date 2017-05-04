НСТУ подписала контракт с З.Аласанией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины подписала контракт с избранным главой правления Зураб Аласанией, передает корреспондент УНН.
“Нами проделана этот контракт. Были юристы с обеих сторон, мы все обсуждали, по каждому пункту проходились... договорились”, — рассказал З.Аласания.
Он отметил, что одним из первых шагов будет введение в компанию электронного управления.
“Мы уже начали переговоры с людьми, которые этим занимаются”, — сказал З.Аласания.
Также при подписании контракта сообщили, что впервые в Украине подписывает контракт руководитель Телерадиокомпании, которая была государственная не из Кабмином, а именно с Наблюдательным советом.
З.Аласания вступит в полномочия 13 мая.
Напомним, 10 апреля Наблюдательный совет общественного вещания выбрала Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), им стал Зураб Аласания.