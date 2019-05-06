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Зураб Аласанія пішов у відпустку та залишається на посаді

Зураб Аласанія пішов у відпустку та залишається на посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) поки що не звільнила з посади голови правління Суспільного мовника Зураба Аласанію. Про це повідомляє УНН із посиланням на директора Інституту медіа права Тараса Шевченко.

“Сьогодні 6 травня — дата, яку Наглядова рада НСТУ визначила як день звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Що відбулося. Зураб ще не звільнений”, — повідомив Шевченко.

“Він оскаржив у суді рішення, яке вважає незаконним. І суд мав право призупинити це звільнення до вирішення справи по суті. Однак суд не захотів цього робити. Наступний розгляд справи буде аж 11 червня”, — написав він.

“Тим часом, Зураб Аласанія скористався можливістю, що дає кодекс законів про працю, — використати наприкінці роботи всю відпустку, яка залишилася. Таким чином, Зураб Аласанія пішов у відпустку і ще залишається на посаді, до завершення відпустки”, — додав він у своєму дописі.

Нагадаємо, раніше Наглядова рада “UA: Суспільне” відтермінувала дату розірвання контракту з Аласанією до 5 травня.

Українські Національні Новини

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