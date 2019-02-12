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Наглядова рада розірве контракт із Аласанією після 5 травня

Наглядова рада розірве контракт із Аласанією після 5 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Наглядова рада "UA: Суспільне" відтермінувала дату розірвання контракту до 5 травня. Про це повідомив голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами Аласанії, Наглядова Рада прийняла фінансовий звіт Суспільного мовника за 2018 рік, річний звіт голови правління Суспільного мовника за 2018 рік, план Суспільного мовника на 2019 рік.

“Прийнявши все це, Наглядова рада відмовилася скасувати рішення про припинення контракту з головою правління (казковий кейс з корпоративного управління). Наглядова рада не пояснила причини розірвання контракту з головою правління нічим, окрім „ваші співробітники сміялися“.

Наглядова рада відтермінувала дату розірвання контракту до 5 травня”, — написав Аласанія.

Він також додав, що не знає, хто буде оформлювати протокол: “корпоративний секретар, прийнятий на роботу в Наглядову, витримав рівно одне засідання Наглядової ради, після чого терміново звільнився”.

Як повідомляв УНН, Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.

Пізніше Наглядова рада оприлюднила протокол засідання.

Українські Національні Новини

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