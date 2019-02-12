Наблюдательный совет разорвет контракт с Аласанией после 5 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Наблюдательный совет "UA: Общественное" отложил дату расторжения контракта до 5 мая. Об этом сообщил председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам Аласании, Наблюдательный Совет принял финансовый отчет Общественного вещателя за 2018 год, годовой отчет председателя правления Общественного вещателя за 2018 год, план Общественного вещателя на 2019 год.
"Приняв все это, Наблюдательный совет отказался отменить решение о прекращении контракта с председателем правления (сказочный кейс по корпоративному управлению). Наблюдательный совет не объяснил причины расторжения контракта с председателем правления ничем, кроме "ваши сотрудники смеялись".
Наблюдательный совет отложил дату расторжения контракта до 5 мая", - написал Аласания.
Он также добавил, что не знает, кто будет оформлять протокол: "корпоративный секретарь, принятый на работу в Наблюдательный, выдержал ровно одно заседание Наблюдательного совета, после чего срочно уволился".
Как сообщал УНН, Наблюдательный совет "UA: Общественное" поддержал досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией.
Позже Наблюдательный совет обнародовал протокол заседания.