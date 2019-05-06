Зураб Аласания ушел в отпуск и остается на должности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пока не уволил с должности председателя правления Общественного вещателя Зураба Аласанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на директора Института медиа права Тараса Шевченко.
"Сегодня 6 мая - дата, которую Наблюдательный совет НОТУ определила как день увольнения Зураба Аласанию с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Что произошло. Зураб еще не уволен", - сообщил Шевченко.
"Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд вправе приостановить это освобождение до решения дела по существу. Однако суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет аж 11 июня", - написал он.
"Между тем, Зураб Аласания воспользовался возможностью, которую предоставляет кодекс законов о труде, - использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается в должности до завершения отпуска", - добавил он в своей публикации.
Напомним, ранее Наблюдательный совет "UA: Общественное" отложил дату расторжения контракта с Аласанией до 5 мая.