Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83800 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102047 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126930 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107469 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127499 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101299 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102122 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104056 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101961 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

Киев  •  УНН

 • 13291 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в восстановлении бывшему прокурору Константину Кулику в должности в прокуратуре и во взыскании среднего заработка за вынужденный прогул. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"Апелляционную жалобу (Кулика - ред.) оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 31 марта 2020 года - без изменений", - говорится в постановлении.

Так, Кулик планировал восстановиться в должности в прокуратуре и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Как сообщалось, прокурора Константина Кулика уволили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика о незаконном обогащении.

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