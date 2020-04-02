ВАКС закрив справу щодо незаконного збагачення експрокурора сил АТО Кулика
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього прокурора сил Антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика щодо незаконного збагачення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 2 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та закрила кримінальне провадження за обвинуваченням експрокурора сил Антитерористичної операції. Причина – визнання неконституційної статті №368-2 КК України, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення", - йдеться у повідомленні.
Також суд скасував арешт майна обвинуваченого, накладений ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду.
Як повідомлялося, будучи прокурором сил АТО Генеральної прокуратури України, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, особа набула у власність активи у розмірі понад 2,8 млн гривень, законність набуття яких не підтверджено доказами.
Нагадаємо, обвинувальний акт колишньому військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні НАБУ. Його звинувачують у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України ("Незаконне збагачення").
Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика.