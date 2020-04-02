ВАКС закрыл дело касательно незаконного обогащения экс-прокурора сил АТО Кулика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика о незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 2 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил Антитеррористической операции. Причина - признание неконституционной статьи №368-2 УК Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
Также суд отменил арест имущества обвиняемого, наложенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда.
Как сообщалось, будучи прокурором сил АТО Генеральной прокуратуры Украины, то есть должностным лицом, занимающим ответственное положение, лицо приобрело в собственность активы в размере более 2,8 млн гривен, законность приобретения которых не подтверждено доказательствами.
Напомним, обвинительный акт бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику вручили 21 октября в помещении НАБУ. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").
Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика.