Суд відмовив експрокурору Кулику у поновленні його на посаді

"Апеляційну скаргу (Кулика –ред.) залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 31 березня 2020 року - без змін", - йдеться в постанові.

Так, Кулик планував поновитися на посаді в прокуратурі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Як повідомлялося, прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього прокурора сил Антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика щодо незаконного збагачення.