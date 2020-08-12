Суд відмовив експрокурору Кулику у поновленні його на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у поновленні колишньому прокурору Костянтину Кулику на посаді в прокуратурі та у стягненні середнього заробітку за вимушений прогул. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.
"Апеляційну скаргу (Кулика –ред.) залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 31 березня 2020 року - без змін", - йдеться в постанові.
Так, Кулик планував поновитися на посаді в прокуратурі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Як повідомлялося, прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього прокурора сил Антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика щодо незаконного збагачення.