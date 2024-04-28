Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 12-го подозреваемого по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Арестованный - 21-летний уроженец и гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов. В Москве он жил в хостеле. По версии следствия, Курбонов обеспечивал обвиняемых в теракте средствами связи и деньгами для оплаты счетов. Других подробностей о его причастности к теракту не приводится.

Курбонова задержали еще 11 апреля. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Об этом стало известно сегодня.

Контекст

Как сообщалось, нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Жертвами стали более 140 человек, более 500 пострадали. Почти все задержанные по делу о теракте - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители столкнулись с пытками во время задержания и на допросах.

О своей причастности к атаке заявила террористическая группировка "Исламское государство". В том, что именно оно организовало теракт, уверены США и другие демократические страны. Российская сторона, несмотря на все, продолжает утверждать, что за исполнителями теракта может стоять Украина.

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